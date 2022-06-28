Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cennet Koyu'nda teknede misafirlerini ağırladı.
28 Haziran 2022 Salı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY CENNET KOYU'NDA OBJEKTİFLERE YANSIDI.
TEKNEDE DOSTUNU AĞIRLAYAN BAKAN MEHMET NURİ ERSOY, DAHA SONRA ARKADAŞINI BAŞKA BİR TEKNEYLE YOLCU ETTİ.
MEHMET NURİ ERSOY
MEHMET NURİ ERSOY
MEHMET NURİ ERSOY
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY
Bakan Ersoy, Cennet Koyu'nda dostlarını ağırladı!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cennet Koyu'nda teknede misafirlerini ağırladı.
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