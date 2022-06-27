Cemiyet hayatının ünlü isimleri Ajda Pekkan'ı Bodrum'un Ege'ye nazır muhteşem manzarasında izledi.
27 Haziran 2022 Pazartesi
AJDA PEKKAN BODRUM'DA SAHNE ALDI.
MERT-SEDEF AYGÜN
ANNETTE WEBER
ARINA TROFIMOVA, MAXIM KOLYADA
ESRA OFLAZ GÜVENKAYA
FÜSUN ÖZER
INGRID ROSE
KIMBERLY MARTEAU EMERSON
NICOLE WEBER
YEŞİM AKKİRAZ
Bodrum'da Ajda rüzgarı!
Cemiyet hayatının ünlü isimleri Ajda Pekkan'ı Bodrum'un Ege'ye nazır muhteşem manzarasında izledi.
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