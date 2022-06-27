Bodrum'da Ajda rüzgarı!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Ajda Pekkan'ı Bodrum'un Ege'ye nazır muhteşem manzarasında izledi.

27 Haziran 2022 Pazartesi

AJDA PEKKAN BODRUM'DA SAHNE ALDI.

MERT-SEDEF AYGÜN

ANNETTE WEBER

ARINA TROFIMOVA, MAXIM KOLYADA

ESRA OFLAZ GÜVENKAYA

FÜSUN ÖZER

INGRID ROSE

KIMBERLY MARTEAU EMERSON

NICOLE WEBER

YEŞİM AKKİRAZ

Bodrum'da Ajda rüzgarı!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Ajda Pekkan'ı Bodrum'un Ege'ye nazır muhteşem manzarasında izledi.

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Cemiyet hayatının ünlü isimleri Ajda Pekkan'ı Bodrum’un Ege’ye nazır muhteşem manzarasında izledi.
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