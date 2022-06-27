Ünlü oyuncu Robert De Niro'nun da ortağı olduğu restoran zinciri Lezzet tutkunlarını İstanbul'da özel bir davetle bir araya getirdi.
27 Haziran 2022 Pazartesi
ROBERT DE NIRO ORTAĞI OLDUĞU RESTORAN AÇILIŞI İÇİN İSTANBUL'A GELDİ.
MERVE, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
AYŞE BOYNER, BİLGÜN DERELİ
NİLÜFER, DİLA BULUT
OKAN-SELİN HABBAB ÖZKAYNAK
SELİN HABBAB ÖZKAYNAK
MELİSA TAPAN
FETHİ KAMIŞLI
MERT-İDİL FIRAT
CANSEN BAŞARAN SYMES
SEDEF IYBAR, DEMET AKBAĞ
SERRA TOKAR, ALİ MERZECİ
Lezzet tutkunları davette buluştu!
Ünlü oyuncu Robert De Niro'nun da ortağı olduğu restoran zinciri Lezzet tutkunlarını İstanbul'da özel bir davetle bir araya getirdi.
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