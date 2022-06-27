Lezzet tutkunları davette buluştu!

Ünlü oyuncu Robert De Niro'nun da ortağı olduğu restoran zinciri Lezzet tutkunlarını İstanbul'da özel bir davetle bir araya getirdi.

27 Haziran 2022 Pazartesi

ROBERT DE NIRO ORTAĞI OLDUĞU RESTORAN AÇILIŞI  İÇİN İSTANBUL'A GELDİ.

MERVE, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

AYŞE BOYNER, BİLGÜN DERELİ

NİLÜFER, DİLA BULUT

OKAN-SELİN HABBAB ÖZKAYNAK

SELİN HABBAB ÖZKAYNAK

MELİSA TAPAN

FETHİ KAMIŞLI

MERT-İDİL FIRAT

CANSEN BAŞARAN SYMES

SEDEF IYBAR, DEMET AKBAĞ

SERRA TOKAR, ALİ MERZECİ

Lezzet tutkunları davette buluştu!

Ünlü oyuncu Robert De Niro'nun da ortağı olduğu restoran zinciri Lezzet tutkunlarını İstanbul'da özel bir davetle bir araya getirdi.

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Lezzet tutkunları davette buluştu!

Ünlü oyuncu Robert De Niro’nun da ortağı olduğu restoran zinciri Lezzet tutkunlarını İstanbul’da özel bir davetle bir araya getirdi.

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