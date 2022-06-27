Yaz koleksiyonuna özel davet...

Alışılmışın dışında güzelliklere vurgu yapan Begüm Kıroğlu, yeni koleksiyonunu özel akşam yemeği davetinde tanıttı.

27 Haziran 2022 Pazartesi

AYŞE BOYNER

BEGÜM KIROĞLU

CHRISTINA GIRAUD

RANA ERKAN TABANCA

RANA ERKAN TABANCA, PELİN PESTİL, BEGÜM KIROĞLU

GÜNEY PEKER KIROĞLU

SAMI-SARA BENUN

YONCA CALLI

YÜCEL ÖZBEK-ILANA HALMEN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Yaz koleksiyonuna özel davet...

Alışılmışın dışında güzelliklere vurgu yapan Begüm Kıroğlu, yeni koleksiyonunu özel akşam yemeği davetinde tanıttı.

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