Alışılmışın dışında güzelliklere vurgu yapan Begüm Kıroğlu, yeni koleksiyonunu özel akşam yemeği davetinde tanıttı.
27 Haziran 2022 Pazartesi
AYŞE BOYNER
BEGÜM KIROĞLU
CHRISTINA GIRAUD
RANA ERKAN TABANCA
RANA ERKAN TABANCA, PELİN PESTİL, BEGÜM KIROĞLU
GÜNEY PEKER KIROĞLU
SAMI-SARA BENUN
YONCA CALLI
YÜCEL ÖZBEK-ILANA HALMEN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Yaz koleksiyonuna özel davet...
Alışılmışın dışında güzelliklere vurgu yapan Begüm Kıroğlu, yeni koleksiyonunu özel akşam yemeği davetinde tanıttı.
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