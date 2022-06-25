Bodrum'da özel davet...

Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya'nın ortak projesi olarak hayata geçen "Deep Passion Misunderstood/Rebirth" fotoğraf kitabı Bodrum'da düzenlenen kitap ve sergi lansmanı ile sanatseverlerle buluştu.

25 Haziran 2022 Cumartesi

AYŞEGÜL DİNÇKÖK YENİ KİTABININ TANITIMINI BODRUM'DA KİTABININ ÖZEL GÖRSELLERİNİ SERGİLEYEREK YAPTI.

PERVİN ERSOY AYŞEGÜL DİNÇKÖK'ÜN SERGİSİNDE ESERLERİ İNCELEDİ.

ŞAHİKA ERCÜMEN ÖZEL GÜNDE YERİNİ ALDI.

AYFER TOPRAK SERGİYE GELEREK YAKIN DOSTUNA DESTEK OLDU.

YASEMİN ALOĞLU BODRUM'DA VERİLEN DAVETE KATILDI.

CEM DİKMEN, MELTEM GÖKHAN

ÖZLEM CANKURTARAN, ÖZLEM ZEHEBİ

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Bodrum'da özel davet...

Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya'nın ortak projesi olarak hayata geçen "Deep Passion Misunderstood/Rebirth" fotoğraf kitabı Bodrum'da düzenlenen kitap ve sergi lansmanı ile sanatseverlerle buluştu.

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Bodrum'da özel davet...

Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya’nın ortak projesi olarak hayata geçen “Deep Passion Misunderstood/Rebirth” fotoğraf kitabı Bodrum’da düzenlenen kitap ve sergi lansmanı ile sanatseverlerle buluştu.
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