Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya'nın ortak projesi olarak hayata geçen "Deep Passion Misunderstood/Rebirth" fotoğraf kitabı Bodrum'da düzenlenen kitap ve sergi lansmanı ile sanatseverlerle buluştu.
AYFER TOPRAK SERGİYE GELEREK YAKIN DOSTUNA DESTEK OLDU.
YASEMİN ALOĞLU BODRUM'DA VERİLEN DAVETE KATILDI.
CEM DİKMEN, MELTEM GÖKHAN
ÖZLEM CANKURTARAN, ÖZLEM ZEHEBİ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Bodrum'da özel davet...
Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya'nın ortak projesi olarak hayata geçen "Deep Passion Misunderstood/Rebirth" fotoğraf kitabı Bodrum'da düzenlenen kitap ve sergi lansmanı ile sanatseverlerle buluştu.
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