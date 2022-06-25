Bodrum'da özel davet... Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya'nın ortak projesi olarak hayata geçen "Deep Passion Misunderstood/Rebirth" fotoğraf kitabı Bodrum'da düzenlenen kitap ve sergi lansmanı ile sanatseverlerle buluştu.