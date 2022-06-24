Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geçtiğimiz günlerde İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında kaybettiği çalışma arkadaşlarını son yolculuklarına uğurladı.
24 Haziran 2022 Cuma
BÜLENT ECZACIBAŞI İTALYA'DA HELİKOPTER KAZASI GEÇİREREK HAYATA VEDA EDEN ÜÇ ÇALIŞMA ARKADAŞINI YALOVA'DA SON YOLCULUKLARINA UĞURLADI.
BÜLENT ECZACIBAŞI YALOVA'DA DÜZENLENEN TÖRENDE ACILI AİLELERE DESTEK OLDU.
GENEL
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı'ndan acı veda!
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geçtiğimiz günlerde İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında kaybettiği çalışma arkadaşlarını son yolculuklarına uğurladı.
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