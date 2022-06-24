Moda tutkunu...

BEGÜM ŞEN
Begüm Şen
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Edvina Sponza
Melisa Von Faber Castell
Nevbahar Koç
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç merhum eşi Mustafa Koç'un anısına kütüphane yaptırdı.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan kızlarıyla birlikte çıktığı Paris seyahatinden yeni kareler paylaştı.
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