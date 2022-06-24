Koç’un anısına kütüphane...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç merhum eşi Mustafa Koç'un anısına kütüphane yaptırdı.

24 Haziran 2022 Cuma

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ CAROLINE KOÇ MERHUM EŞİ MUSTAFA KOÇ'UN ANISINA BİR İLKOKULA KÜTÜPHANE YAPTIRDI.

GENEL

GENEL

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ MUSTAFA KOÇ 2016 YILINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCUNDA HAYATA VEDA ETTİ.

CAROLINE-MUSTAFA KOÇ

CAROLINE-MUSTAFA KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

Koç’un anısına kütüphane...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç merhum eşi Mustafa Koç'un anısına kütüphane yaptırdı.

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Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç merhum eşi Mustafa Koç'un anısına kütüphane yaptırdı.
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