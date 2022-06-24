Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç merhum eşi Mustafa Koç'un anısına kütüphane yaptırdı.
24 Haziran 2022 Cuma
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ CAROLINE KOÇ MERHUM EŞİ MUSTAFA KOÇ'UN ANISINA BİR İLKOKULA KÜTÜPHANE YAPTIRDI.
GENEL
GENEL
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ MUSTAFA KOÇ 2016 YILINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCUNDA HAYATA VEDA ETTİ.
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Koç’un anısına kütüphane...
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç merhum eşi Mustafa Koç'un anısına kütüphane yaptırdı.
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