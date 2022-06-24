Sosyetik güzel Yasemin Özilhan kızlarıyla birlikte çıktığı Paris seyahatinden yeni kareler paylaştı.
24 Haziran 2022 Cuma
YASEMİN ÖZİLHAN KIZLARI EMİNE VE ELA İLE BİRLİKTE PARİS'İ GEZDİ.
ELA, YASEMİN ÖZİLHAN
EMİNE VE ELA ÖZİLHAN'IN BÜYÜDÜKLERİ İSE YASEMİN HANIMIN TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI.
YASEMİN ÖZİLHAN PARİS'TE ALIŞVERİŞ YAPTI.
İZZET-YASEMİN, EMİNE, ELA ÖZİLHAN
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
Kızlarıyla Paris'te...
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan kızlarıyla birlikte çıktığı Paris seyahatinden yeni kareler paylaştı.
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