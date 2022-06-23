Bebek'te stres attılar...

İş insanı Kazım Köseoğlu, güzel havayı oğluları ile birlikte Bebek'e gelerek değerlendirken Aslı Pamir'de Boğaz'a karşı yürdü.

23 Haziran 2022 Perşembe

İŞ İNSANI KAZIM KÖSEOĞLU OĞULLARI MURAT VE HAKAN İLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ.

OĞULLARIYLA BİRLİKTE BİR MEKANDA YEMEK YİYEN KAZIM KÖSEOĞLU DAHA SONRA MEKANDAN AYRILDI.

KAZIM, MURAT, HAKAN KÖSEOĞLU

KAZIM, MURAT, HAKAN KÖSEOĞLU

ASLI PAMİR DE BEBEK'TEYDİ.

ASLI PAMİR

BOĞAZ'DA YÜRÜYEN ASLI PAMİR GAZETECİLERE SELAM VEREREK SEMTTEN AYRILDI.

ASLI PAMİR

Bebek'te stres attılar...

İş insanı Kazım Köseoğlu, güzel havayı oğluları ile birlikte Bebek'e gelerek değerlendirken Aslı Pamir'de Boğaz'a karşı yürdü.

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