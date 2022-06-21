Boyner, yeni koleksiyonunu tanıttı!

Ayşe Boyner, zahmetsiz şıklık ilkesinden vazgeçmeyen markasının yeni koleksiyonunu ayna karşısında tanıttı.

21 Haziran 2022 Salı

AYŞE BOYNER AYNA KARŞISINDA YENİ KOLEKSİYONUNU TANITTI.

AYŞE BOYNER

SOSYAL MEDYAYI AKTİF BİR ŞEKİLDE KULLANAN AYŞE BOYNER, PAYLAŞIMLARIYLA MODA TUTKUNLARINA İLHAM OLUYOR.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Boyner, yeni koleksiyonunu tanıttı!

Ayşe Boyner, zahmetsiz şıklık ilkesinden vazgeçmeyen markasının yeni koleksiyonunu ayna karşısında tanıttı.

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