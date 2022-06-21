SOSYAL MEDYAYI AKTİF BİR ŞEKİLDE KULLANAN AYŞE BOYNER, PAYLAŞIMLARIYLA MODA TUTKUNLARINA İLHAM OLUYOR.
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner, yeni koleksiyonunu tanıttı!
Ayşe Boyner, zahmetsiz şıklık ilkesinden vazgeçmeyen markasının yeni koleksiyonunu ayna karşısında tanıttı.
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