Gamze Keçeli, eşi Nedim Keçeli'nin Babalar Günü'nü bu fotoğrafla kutladı
20 Haziran 2022 Pazartesi
NEDİM KEÇELİ, BABALAR GÜNÜ İÇİN OĞLUNUN HAZIRLADIĞI SÜRPRİZLE OBJEKTİFE POZ VERDİ
GAMZE KEÇELİ İLE EVLİ OLAN NEDİM KEÇELİ'NİN BU EVLİLİKTEN YAMAN İSMİNDE BİR OĞLU VAR.
NEDİM - GAMZE KEÇELİ
NEDİM - GAMZE KEÇELİ
NEDİM - GAMZE KEÇELİ
NEDİM - GAMZE KEÇELİ
NEDİM - GAMZE KEÇELİ
NEDİM - GAMZE KEÇELİ
Keçeli'den 'En şahane baba' paylaşımı...
Gamze Keçeli, eşi Nedim Keçeli'nin Babalar Günü'nü bu fotoğrafla kutladı
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