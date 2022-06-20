Teknede buluştular...

DİLEK TÜRKER EŞİ ALİ NURİ TÜRKER VE DOSTLARIYLA BODRUM'DA TATİLDE...
DİLEK-ALİ NURİ TÜRKER
DİLEK TÜRKER
Dilek-Ali Nuri Türker çifti, teknelerini Bodrum'da demirleyerek dostlarını ağırladı.
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