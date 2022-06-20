Teknede buluştular...

Dilek-Ali Nuri Türker çifti, teknelerini Bodrum'da demirleyerek dostlarını ağırladı.

20 Haziran 2022 Pazartesi

DİLEK TÜRKER EŞİ ALİ NURİ TÜRKER VE DOSTLARIYLA BODRUM'DA TATİLDE...

DİLEK-ALİ NURİ TÜRKER

DİLEK-ALİ NURİ TÜRKER

DİLEK-ALİ NURİ TÜRKER

DİLEK-ALİ NURİ TÜRKER

DİLEK TÜRKER

DİLEK TÜRKER

DİLEK TÜRKER

DİLEK TÜRKER

DİLEK TÜRKER

Teknede buluştular...

Dilek-Ali Nuri Türker çifti, teknelerini Bodrum'da demirleyerek dostlarını ağırladı.

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Teknede buluştular...

Dilek-Ali Nuri Türker çifti, teknelerini Bodrum'da demirleyerek dostlarını ağırladı.

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