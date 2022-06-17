Caddede maskülen şıklık!

Dünyaca ünlü isimlerden Hailey Bieber, Taylor Swift ve Dakota Johnson maskülen tarzlarıyla sokaklarda boy gösterdiler.

17 Haziran 2022 Cuma

DAKOTA JOHNSON BEYAZ CEKET ELBİSESİYLE NEFES KESTİ.

DAKOTA JOHNSON

HAILEY BIEBER ŞIK CEKET VE PANTOLON KOMBİNİYLE GÖZ DOLDURDU.

HAILEY BIEBER

TAYLOR SWIFT ÇABASIZ ŞIKLIĞIYLA BEĞENİLDİ.

HAILEY BIEBER

HAILEY BIEBER

Caddede maskülen şıklık!

Dünyaca ünlü isimlerden Hailey Bieber, Taylor Swift ve Dakota Johnson maskülen tarzlarıyla sokaklarda boy gösterdiler.

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