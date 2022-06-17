Dünyaca ünlü isimlerden Hailey Bieber, Taylor Swift ve Dakota Johnson maskülen tarzlarıyla sokaklarda boy gösterdiler.
17 Haziran 2022 Cuma
DAKOTA JOHNSON BEYAZ CEKET ELBİSESİYLE NEFES KESTİ.
DAKOTA JOHNSON
HAILEY BIEBER ŞIK CEKET VE PANTOLON KOMBİNİYLE GÖZ DOLDURDU.
HAILEY BIEBER
TAYLOR SWIFT ÇABASIZ ŞIKLIĞIYLA BEĞENİLDİ.
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
Caddede maskülen şıklık!
Dünyaca ünlü isimlerden Hailey Bieber, Taylor Swift ve Dakota Johnson maskülen tarzlarıyla sokaklarda boy gösterdiler.
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