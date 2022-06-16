“Geleceğin İncileri İçin Elele” ile eğitime destek!
Her çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için UNICEF'le hayata geçirilen "Geleceğin İncileri İçin Elele" projesi destekçileriyle buluştu.
16 Haziran 2022 Perşembe
SANATÇI DEVRİM ERBİL EĞİTİME KATKI SAĞLAMAK İÇİN MERKAYA ÖZEL BİR TASARIM HAZIRLADI.
ELİF EDES TAPAN ÖZEL TASARIM KOLEKSİYONLARI DAVETTE İNCELEDİ.
İŞ İNSANI SİNAN ÖNCEL DAVETTE KOLEKSİYONLARI İNCELEDİ.
KAGİDER BAŞKANI EMİNE ERDEM GECEDE YER ALDI.
EBRU SANVER VE NESLİHAN KOZANOĞLU
ZAFER KOZANOĞLU, BUKET TAŞDELEN, NİLGÜN DİLEK
ZEYNEP GERMEN
FATİK KARACA ÖNEMLİ GECEDE KONUŞMA YAPTI.
FATİK KARACA, TEZER KUTLU
“Geleceğin İncileri İçin Elele” ile eğitime destek!
Her çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için UNICEF'le hayata geçirilen "Geleceğin İncileri İçin Elele" projesi destekçileriyle buluştu.
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