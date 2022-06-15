Yedikule Hisarı’na tarihi gezi!

Sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler, İstanbul'un en eski açık hava müzesi olan "Yedikule Hisarı"nı ziyaret ederek Osmanlı ve Bizans'tan kalma birçok tarihi eseri yerinde inceleme fırsatı yakaladı.
15 Haziran 2022 Çarşamba
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY, NERGİS PEKUYSAL VE BİLGE KURU İLE BİRLİKTE TARİHİ YEDİKULE HİSARI'NI GEZDİ.
PERVİN ERSOY, NERGİS PEKUYSAL VE BİLGE KURU YEDİKULE HİSARI HAKKINDA İNCELEMELERDE BULUNUP BİLGİ ALDI.
Sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler, İstanbul'un en eski açık hava müzesi olan "Yedikule Hisarı"nı ziyaret ederek Osmanlı ve Bizans'tan kalma birçok tarihi eseri yerinde inceleme fırsatı yakaladı.
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