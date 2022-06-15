Orakçıoğlu'ndan evliliğe ilk adım!

Süleyman-Ahu Orakçıoğlu çiftinin oğulları Emir Orakçıoğlu dün gece aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.

15 Haziran 2022 Çarşamba

SÜLEYMAN VE AHU ORAKÇIOĞLU ÇİFTİNİN OĞULLARI EMİR ORAKÇIOĞLU DÜN AİLE ARASINDA DÜZENLENEN TÖRENLE NİŞANLANDI.

EMİR ORAKÇIOĞLU NİŞANLISIYLA BİRLİKTE POZ VERDİ.

SÜLEYMAN- AHU, SARE, EMİR, ORKAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN- AHU, SARE, EMİR, ORKAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN- AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN- AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN- AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN- AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN- AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN- AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN- AHU ORAKÇIOĞLU

Orakçıoğlu'ndan evliliğe ilk adım!

Süleyman-Ahu Orakçıoğlu çiftinin oğulları Emir Orakçıoğlu dün gece aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.

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Orakçıoğlu'ndan evliliğe ilk adım!

Süleyman-Ahu Orakçıoğlu çiftinin oğulları Emir Orakçıoğlu dün gece aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.

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