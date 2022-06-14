İDİL ÜNAN VE AYŞEGÜL HOTİÇ LANSMANDA BİR ARAYA GELDİ.
İDİL FIRAT
MELİS AĞAZAT, RACHEL ARAZ
TUVANA BÜYÜKÇINAR
FÜSUN KURAN
MÜGE TEZMAN
ŞULE ARGÜDER
Renkli koleksiyona davet...
Cemiyet hayatının modasever hanımları, İlkbahar-Yaz 2022 sezonuna özel hazırlanan koleksiyonun lansmanına katıldı.
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