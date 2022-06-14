Renkli koleksiyona davet...

Cemiyet hayatının modasever hanımları, İlkbahar-Yaz 2022 sezonuna özel hazırlanan koleksiyonun lansmanına katıldı.

14 Haziran 2022 Salı

AHU ORAKÇIOĞLU ÖZEL KOLEKSİYONU DAVETTE İNCELEDİ.

SİMAY KAMER PEMBE KOMBİNİYLE DAVETLİLER ARASINDA YERİNİ ALDI.

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI

HÜLYA KALYONCU YAZ KOLEKSİYONUNU ÖZENLE İNCELEDİ.

İDİL ÜNAN VE  AYŞEGÜL HOTİÇ LANSMANDA BİR ARAYA GELDİ.

İDİL FIRAT

MELİS AĞAZAT, RACHEL ARAZ

TUVANA BÜYÜKÇINAR

FÜSUN KURAN

MÜGE TEZMAN

ŞULE ARGÜDER

Renkli koleksiyona davet...

Cemiyet hayatının modasever hanımları, İlkbahar-Yaz 2022 sezonuna özel hazırlanan koleksiyonun lansmanına katıldı.

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