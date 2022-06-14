Sosyetik güzel Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci ile birlikte ablası Yosun Reza'nın oğlu Alexander'in New York'taki mezuniyet törenine katıldı.
14 Haziran 2022 Salı
DERİN MERMERCİ YEĞENİ ALEXANDER'IN NEW YORK'TAKİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI.
DERİN MERMERCİ VE YEĞENİ ALEXANDER REZA
ALEXANDER REZA
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
TANSA EKŞİOĞLU, YOSUN REZA, DERİN MERMERCİ
New York'ta mezuniyet kutlaması!
Sosyetik güzel Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci ile birlikte ablası Yosun Reza'nın oğlu Alexander'in New York'taki mezuniyet törenine katıldı.
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