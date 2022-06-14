New York'ta mezuniyet kutlaması!

Sosyetik güzel Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci ile birlikte ablası Yosun Reza'nın oğlu Alexander'in New York'taki mezuniyet törenine katıldı.

14 Haziran 2022 Salı

DERİN MERMERCİ YEĞENİ ALEXANDER'IN NEW YORK'TAKİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI.

DERİN MERMERCİ VE YEĞENİ ALEXANDER REZA

ALEXANDER REZA

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

TANSA EKŞİOĞLU, YOSUN REZA, DERİN MERMERCİ

New York'ta mezuniyet kutlaması!

Sosyetik güzel Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci ile birlikte ablası Yosun Reza'nın oğlu Alexander'in New York'taki mezuniyet törenine katıldı.

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