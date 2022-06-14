Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko Yeşil ile eşi Kerim Yeşil bebeklerini kucaklarına aldı.
14 Haziran 2022 Salı
PİA HAKKO YEŞİL VE EŞİ KERİM YEŞİL KIZLARINI KUCAKLARINA ALDI.
PİA HAKKO YEŞİL BU KAREYLE BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU.
PİA HAKKO YEŞİL
PİA HAKKO VE KERİM YEŞİLÇİFTİ 2016 YILINDA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE NİKAH MASASINA OTURDU.
PİA HAKKO-KERİM YEŞİL
PİA HAKKO-KERİM YEŞİL
PİA HAKKO-KERİM YEŞİL
Hakko, anne oldu!
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko Yeşil ile eşi Kerim Yeşil bebeklerini kucaklarına aldı.
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