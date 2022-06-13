Tatil sezonunu sevgilisi Portia de Rossi ile birlikte Bodrum'da açan Ellen Lee DeGeneres, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
13 Haziran 2022 Pazartesi
DÜNYACA ÜNLÜ AMERİKALI SUNUCU ELLEN LEE DEGENERES İLE SEVGİLİSİ PORTIA DE ROSSI TATİL İÇİN BODRUM'A GELDİ.
ELLEN LEE DEGENERES İLE SEVGİLİSİ PORTIA DE ROSSI İLE KALDIKLARI OTELİN İSKELESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ.
ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI
ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI
ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI
ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI
ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI
ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI
ELLEN LEE DEGENERES
ELLEN LEE DEGENERES
Ellen DeGeneres, Bodrum'da!
Tatil sezonunu sevgilisi Portia de Rossi ile birlikte Bodrum'da açan Ellen Lee DeGeneres, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
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