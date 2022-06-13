Ellen DeGeneres, Bodrum'da!

Tatil sezonunu sevgilisi Portia de Rossi ile birlikte Bodrum'da açan Ellen Lee DeGeneres, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

13 Haziran 2022 Pazartesi

DÜNYACA ÜNLÜ AMERİKALI SUNUCU ELLEN LEE DEGENERES İLE SEVGİLİSİ PORTIA DE ROSSI TATİL İÇİN BODRUM'A GELDİ.

ELLEN LEE DEGENERES İLE SEVGİLİSİ PORTIA DE ROSSI İLE KALDIKLARI OTELİN İSKELESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ.

ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI

ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI

ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI

ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI

ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI

ELLEN LEE DEGENERES, PORTIA DE ROSSI

ELLEN LEE DEGENERES

ELLEN LEE DEGENERES

Ellen DeGeneres, Bodrum'da!

Tatil sezonunu sevgilisi Portia de Rossi ile birlikte Bodrum'da açan Ellen Lee DeGeneres, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sadelikten yana...

Edvina Sponza

Farklı ve şık...

Melisa Von Faber Castell
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Şık tercihlerin kadını

Aylin Tahincioğlu
Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Mutluluğa evet!

Pastel Film CEO’su Efe İrvül ile Sera Verhoest iş ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı düğün töreniyle dünyaevine girdi.
Ellen DeGeneres, Bodrum'da!

Tatil sezonunu sevgilisi Portia de Rossi ile birlikte Bodrum'da açan Ellen Lee DeGeneres, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.