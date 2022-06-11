Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimlerinden Elif Dürüst, Nazlı Keçili ve Rabia Kurşun Bebek'te objektiflere yansıdı.
11 Haziran 2022 Cumartesi
ELİF DÜRÜST BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
ELİF DÜRÜST
NAZLI KEÇİLİ BEBEK'TE KÖPEKLERİNİ GEZDİRDİ.
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
RABİA KURŞUN
RABİA KURŞUN
Bebek ziyaretçileri...
Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimlerinden Elif Dürüst, Nazlı Keçili ve Rabia Kurşun Bebek'te objektiflere yansıdı.
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