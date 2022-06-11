Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ile Yönetim Kurulu Üyesi eşi Ümit Boyner, yeni bir proje için birlikte objektif karşısına geçti
11 Haziran 2022 Cumartesi
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER, PROJENİN TANITIMI İÇİN MOTORCU KURYE KILIĞINA GİRDİ
ÜMİT-CEM BOYNER ÇİFTİ, EKİP ARKADAŞLARIYLA OBJEKTİFLERE BÖYLE POZ VERDİ
CEM BOYNER
CEM BOYNER
CEM BOYNER
CEM BOYNER
CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
Boyner'den yeni bir proje...
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ile Yönetim Kurulu Üyesi eşi Ümit Boyner, yeni bir proje için birlikte objektif karşısına geçti
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