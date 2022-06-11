Boyner'den yeni bir proje...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ile Yönetim Kurulu Üyesi eşi Ümit Boyner, yeni bir proje için birlikte objektif karşısına geçti

11 Haziran 2022 Cumartesi

BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER, PROJENİN TANITIMI İÇİN MOTORCU KURYE KILIĞINA GİRDİ

ÜMİT-CEM BOYNER ÇİFTİ, EKİP ARKADAŞLARIYLA OBJEKTİFLERE BÖYLE POZ VERDİ

CEM BOYNER

CEM BOYNER

 

CEM BOYNER

 

CEM BOYNER

 

CEM BOYNER

 

ÜMİT-CEM BOYNER

ÜMİT-CEM BOYNER

 

ÜMİT-CEM BOYNER

 

ÜMİT-CEM BOYNER

 

ÜMİT-CEM BOYNER

 

ÜMİT-CEM BOYNER

 

ÜMİT-CEM BOYNER

 

ÜMİT-CEM BOYNER

 

Boyner'den yeni bir proje...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ile Yönetim Kurulu Üyesi eşi Ümit Boyner, yeni bir proje için birlikte objektif karşısına geçti

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