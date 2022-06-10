Farklı ve şık...

MELİSA VON FABER CASTELL
Melisa Von Faber Castell
Edvina Sponza
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç
Aylin Tahincioğlu
Aslışah Alkoçlar
Celal-Şebnem Çapa çifti aile dostları Arzu Atabarut'un, yeni yaşını eşi Murat Atabarut ile birlikte kutladı.
Melis Ağazat yeni koleksiyonu Skirtly Yours by Melis Ağazat'ı alışveriş etkinliğiyle moda tutkunlarıyla buluşturdu.
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