Celal-Şebnem Çapa çifti aile dostları Arzu Atabarut'un, yeni yaşını eşi Murat Atabarut ile birlikte kutladı.
10 Haziran 2022 Cuma
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA, ARZU-MURAT ATABARUT
ŞEBNEM ÇAPA, ARZU ATABARUT
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Sürpriz kutlama!
Celal-Şebnem Çapa çifti aile dostları Arzu Atabarut'un, yeni yaşını eşi Murat Atabarut ile birlikte kutladı.
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