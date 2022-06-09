GÜZELLEŞTİREN DAVETTE MELTEM DEMİR KÖK HÜCRE TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.
SULTAN DERBAZLAR VE ASLI İLGÜN YENİ ŞUBENİN AÇILIŞINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
ARZU KUNT
SERAP SARI
GENEL
Güzelleştiren açılış!
Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin estetik kliniği yeni şubesini özel bir davetle hizmete açtı.
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