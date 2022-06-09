Güzelleştiren açılış!

Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin estetik kliniği yeni şubesini özel bir davetle hizmete açtı.

09 Haziran 2022 Perşembe

HANDE SEZER PEKCAN GÜZELLİK DAVETİNİN AÇILIŞINA KATILDI.

GÜZELLEŞTİREN DAVETTE MELTEM DEMİR KÖK HÜCRE TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.

SULTAN DERBAZLAR VE ASLI İLGÜN YENİ ŞUBENİN AÇILIŞINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

ARZU KUNT

SERAP SARI

GENEL

Güzelleştiren açılış!

Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin estetik kliniği yeni şubesini özel bir davetle hizmete açtı.

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