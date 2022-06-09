Caroline Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un sahiplendiği Boji isimli köpekle buluştu.
09 Haziran 2022 Perşembe
CAROLINE KOÇ KÖPEK BOJİ'Yİ ZİYARET ETTİ.
BOJİ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA BİNEREK SEYAHAT ETMESİYLE SOSYAL MEDYADA ÜNLENMİŞTİ.
BOJİ
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ BOJİ'Yİ SAHİPLENMİŞTİ.
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Koç'tan Boji'ye ziyaret...
Caroline Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un sahiplendiği Boji isimli köpekle buluştu.
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