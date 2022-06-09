Koç'tan Boji'ye ziyaret...

Caroline Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un sahiplendiği Boji isimli köpekle buluştu.

09 Haziran 2022 Perşembe

CAROLINE KOÇ KÖPEK BOJİ'Yİ ZİYARET ETTİ.

BOJİ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA BİNEREK SEYAHAT ETMESİYLE SOSYAL MEDYADA ÜNLENMİŞTİ.

BOJİ

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ BOJİ'Yİ SAHİPLENMİŞTİ.

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

Koç'tan Boji'ye ziyaret...

Caroline Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un sahiplendiği Boji isimli köpekle buluştu.

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