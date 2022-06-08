Yeni koleksiyona özel davet...

Modacı Ece Nayman, İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonunu moda tutkunu hanımlarının beğenisine sundu.

08 Haziran 2022 Çarşamba

ECE NAYMAN YENİ İLKBAHAR-YAZ 2022 KOLEKSİYONUNU DAVETLE TANITTI.

ECE, FULYA NAYMAN VE BERRİN ZORLU DAVETTE BİR ARAYA GELDİ.

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ YENİ KOLEKSİYONLARI DAVETTE İNCELEDİ.

ŞULE ARGÜDER DAVETTE YER ALDI.

ECE, FULYA NAYMAN, FİGEN KIRAL

ECE NAYMAN, ASLI KUSEYRİOĞLU

GENEL

GENEL

Yeni koleksiyona özel davet...

Modacı Ece Nayman, İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonunu moda tutkunu hanımlarının beğenisine sundu.

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