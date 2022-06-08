Yeni koleksiyona özel davet...

ECE NAYMAN YENİ İLKBAHAR-YAZ 2022 KOLEKSİYONUNU DAVETLE TANITTI.
ECE, FULYA NAYMAN VE BERRİN ZORLU DAVETTE BİR ARAYA GELDİ.
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ YENİ KOLEKSİYONLARI DAVETTE İNCELEDİ.
ŞULE ARGÜDER DAVETTE YER ALDI.
ECE, FULYA NAYMAN, FİGEN KIRAL
ECE NAYMAN, ASLI KUSEYRİOĞLU
GENEL
Modacı Ece Nayman, İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonunu moda tutkunu hanımlarının beğenisine sundu.
Yasemin Özilhan
Aylin Tahincioğlu
Aslışah Alkoçlar
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