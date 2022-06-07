Japon lezzetleri Bodrum'a taşındı...

İş dünyasının ünlü isimleri, Bodrum'da Japon lezzetleriyle bilinen Nobu Restaurant'ın açılışına katıldı

07 Haziran 2022 Salı

MEHMET - ROULA HABBAB

NİLGÜN - OĞUZ ÇARMIKLI

MELKAN GÜRSEL

CEM MİRAP

JAKLİN GÜNER

GENEL

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

 

Japon lezzetleri Bodrum'a taşındı...

İş dünyasının ünlü isimleri, Bodrum'da Japon lezzetleriyle bilinen Nobu Restaurant'ın açılışına katıldı

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Japon lezzetleri Bodrum'a taşındı...

İş dünyasının ünlü isimleri, Bodrum'da Japon lezzetleriyle bilinen Nobu Restaurant'ın açılışına katıldı
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