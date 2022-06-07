İş dünyasının ünlü isimleri, Bodrum'da Japon lezzetleriyle bilinen Nobu Restaurant'ın açılışına katıldı
07 Haziran 2022 Salı
MEHMET - ROULA HABBAB
NİLGÜN - OĞUZ ÇARMIKLI
MELKAN GÜRSEL
CEM MİRAP
JAKLİN GÜNER
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Japon lezzetleri Bodrum'a taşındı...
İş dünyasının ünlü isimleri, Bodrum'da Japon lezzetleriyle bilinen Nobu Restaurant'ın açılışına katıldı
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