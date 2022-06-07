Sanat ve müzikseverler İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 50. İstanbul Müzik Festivali'nde buluştu.
07 Haziran 2022 Salı
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI FESTİVALDE SAHNEYE ÇIKARAK KONUŞMA YAPTI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI AHMET MİSBAH DEMİRCAN FESTİVALE KATILDI.
CANSEN BAŞARAN SYMES 50. YIL İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ'NDE...
AHMET ERENLİ, DARI KISS, GÖRGÜN TANER
ÖZLEM GÜSAR
ERKAN KAFADAR
İBRAHİM- TÜLAY DÖLEN
GENEL
50. İstanbul Müzik Festivali...
Sanat ve müzikseverler İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 50. İstanbul Müzik Festivali'nde buluştu.
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