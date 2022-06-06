Sinema ve televizyon dünyasının en iyileri dün gece gerçekleşen törenle ödüllendirildi.
06 Haziran 2022 Pazartesi
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI JENNIFER LOPEZ ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI.
JENNIFER LOPEZ GECEDE MTV NESİL ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU.
PARIS HILTON GECENİN İDDİALI İSİMLERİNDENDİ.
OYUNCU VANESSA HUDGENS ÖDÜL GECESİNDE MAVİ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ.
EMMA HERNAN SARI DEKOLTELİ KITAFETİYLE KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ.
DAVINA POTRATZ
OLIVIA RODRIGO
CAZZIE DAVID
JENNA ORTEGA
MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu!
Sinema ve televizyon dünyasının en iyileri dün gece gerçekleşen törenle ödüllendirildi.
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