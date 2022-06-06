Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök, Ediz Elhadef ve Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi ile eşi Berna Çebi Bebek'te objektiflere yansıdı.
06 Haziran 2022 Pazartesi
İŞ İNSANI RAİF DİNÇKÖK, OĞULLARI ALİ RAİF VE ASLAN ESER DİNÇKÖK İLE BİRLİKTE BEBEK'TE KAHVALTI YAPTI.
RAİF, ALİ RAİF, ASLAN ESER DİNÇKÖK
RAİF, ALİ RAİF, ASLAN ESER DİNÇKÖK
RAİF, ALİ RAİF, ASLAN ESER DİNÇKÖK
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ EDİZ ELHADEF ARACINI PARK ETTİKTEN SONRA CADDEYE ÇIKTI.
EDİZ ELHADEF
EDİZ ELHADEF
BERNA VE AHMET NUR ÇEBİ BEBEK'TE BİRLİKTE YÜRÜDÜ.
BERNA-AHMET NUR ÇEBİ
BERNA-AHMET NUR ÇEBİ
İş dünyası Bebek'te...
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök, Ediz Elhadef ve Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi ile eşi Berna Çebi Bebek'te objektiflere yansıdı.
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