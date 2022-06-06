ADNAN ŞEN GEÇTİĞİMİZ AY ELLIS ADASI ONUR MADALYASI'NIN SAHİBİ OLDU.
BEGÜM-ADNAN ŞEN
BEGÜM-ADNAN ŞEN
BEGÜM-ADNAN ŞEN
BEGÜM-ADNAN ŞEN
BEGÜM-ADNAN ŞEN
BEGÜM-ADNAN ŞEN
Davette bir arada...
Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen annesi Deniz Tanık ve Suzan Şen ile bir davette bir araya geldi.
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