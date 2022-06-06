ARZU SABANCI HAVLUSU VE ŞAPKASIYLA GÖRÜNTÜ VERMEMEYE ÇALIŞTI.
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Sabancılar'ın tekne keyfi...
Yaz sezonunu Bodrum'da açan Arzu Sabancı, eşi iş insanı Ömer Sabancı ile birlikte Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.
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