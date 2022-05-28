Nazlı Keçili'nin kurucusu olduğu Artkolik Sanat ve Eğitim Merkezi, İstanbul boğazında şık bir davete ev sahipliği yaptı.
28 Mayıs 2022 Cumartesi
NAZLI KEÇİLİ BOĞAZ'DA GERÇEKLEŞEN DAVETE KURUCUSU ARTKOLİK'LE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
BEGÜM AYAYDIN
NİLGÜN KEÇİLİ
NİLGÜN, NAZLI KEÇİLİ, BEGÜM AYAYDIN
GENEL
Boğaz'da özel davet...
Nazlı Keçili'nin kurucusu olduğu Artkolik Sanat ve Eğitim Merkezi, İstanbul boğazında şık bir davete ev sahipliği yaptı.
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