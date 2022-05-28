Cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir parfüm markasının yeni çıkardığı parfümün lansmanında bir araya geldi
28 Mayıs 2022 Cumartesi
ASLI PAMİR
SUZAN TOPLUSOY
BUSE TERİM BAHÇEKAPILI
FULYA GÜNDOĞDU
SERAP TİBUK
GENEL
GENEL
DERYA, MEHMET DOĞRU
Yaz parfümlerine özel davet...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir parfüm markasının yeni çıkardığı parfümün lansmanında bir araya geldi
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