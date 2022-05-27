Cannes'in amfAR galasında yıldızlar geçidi...

75. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası dün gece yıldızlar geçidiyle gerçekleşti.

27 Mayıs 2022 Cuma

ŞARKICI CHRISTINA AGUILERA GECEYE ŞIKLIĞIYLA DAMGA VURDU.

ÜNLÜ TOP MODEL CARA DELEVINGNESİYAH KUSURSUZ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ.

CINDY BRUNA DERİN DEKOLTELİ KIYAFETİYLE KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ.

STELLA MAXWELL MASKÜLEN ŞIKLIK İÇİNDE...

NEELAM GIL KIRMIZI ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ.

ANNA MARIA OLBRYCHT BEYAZ ELBİSESİYLE UYUM İÇİNDE...

IZABEL GOULART GOLD KIYAFETİYLE PARILDADI.

CANDICE SWANEPOEL

GEORGIA FOWLER

CAROLINA PARSONS

VALENTINA SAMPAIO

Cannes'in amfAR galasında yıldızlar geçidi...

75. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası dün gece yıldızlar geçidiyle gerçekleşti.

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75. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası dün gece yıldızlar geçidiyle gerçekleşti.
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