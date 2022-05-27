ANNA MARIA OLBRYCHT BEYAZ ELBİSESİYLE UYUM İÇİNDE...
IZABEL GOULART GOLD KIYAFETİYLE PARILDADI.
CANDICE SWANEPOEL
GEORGIA FOWLER
CAROLINA PARSONS
VALENTINA SAMPAIO
Cannes'in amfAR galasında yıldızlar geçidi...
75. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası dün gece yıldızlar geçidiyle gerçekleşti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.