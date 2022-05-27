EPOS 7'den gezi...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Bayburt ve Erzurum'a gezi gerçekleştirdi.

27 Mayıs 2022 Cuma

EPOS 7 ÜYELERİNDEN BERRİN ZORLU VE DİLEK TÜRKER GEZİLERE KATILARAK ERZURUM VE BAYBURT'U GEZDİ.

BERRİN ZORLU ERZURUM'DA TARİHİ TAŞHAN'DA ÇEKTİRDİĞİ KARELERİ SOPSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

ERZURUM'UN TARİHİ NOKTALARINI GEZEN ÜYELER ATATÜRK EVİ'Nİ ZİYARET EDEREK HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.

GENEL

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

EPOS 7'den gezi...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Bayburt ve Erzurum'a gezi gerçekleştirdi.

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