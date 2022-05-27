ERZURUM'UN TARİHİ NOKTALARINI GEZEN ÜYELER ATATÜRK EVİ'Nİ ZİYARET EDEREK HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.
GENEL
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
EPOS 7'den gezi...
İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Bayburt ve Erzurum'a gezi gerçekleştirdi.
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