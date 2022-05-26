Işıltılı tasarımlara davet...

ŞÜKRAN VE EMİL GÜZELİŞ ÇİFTİ MARKA YÜZÜ MERYEM UZERLİ İLE BİRLİKTE ÖZEL BİR DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
ŞÜKRAN VE EMİL GÜZELİŞ ÇİFTİ MARKA YÜZÜ MERYEM UZERLİ İLE BİRLİKTE ÖZEL BİR DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
ŞÜKRAN-EMİL, İLYAS ATA GÜZELİŞ
İŞ İNSANI CEM KALYONCU EŞİ HÜLYA KALYONCU İLE BİRLİKTE ÇIRAĞAN SARAYI'NDA GERÇEKLEŞEN DAVETİN KONUKLARI ARASINDAYDI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY GECEYE YALNIZ KATILDI.
KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ HEDİYE GÜRAL GÜR TASARIMLARIN YENİ YÜZÜNÜN TANITILDIĞI GECEDE EĞLENDİ.
NİLÜFER BULUT KIZI NİDA BOZKURT İLE BİRLİKTE DAVETE KATILDI.
OSMAN VE RANA ESEN ÇİFTİ IŞILTILI DAVETTE YERLERİNİ ALDI.
MERİH TURAN
MODACI DİLEK HANİF HANDE HANİF İLE BİRLİKTE DAVETTEYDİ.
ŞULE VE ÖZALP ARGÜDER ÇİFTİ GECEYE BİRLİKTE KATILDI.
FATİH-FİGEN KIRAL
FATİH ÖZTÜRK
HASAN-ÖZLEM ÇETİN
İSMAİL-SANİYE KURT
MERYEM UZERLİ
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