İş ve siyaset dünyası cenazede buluştu...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE BİNALİ YILDIRIM CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ'I ACILI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE BİNALİ YILDIRIM CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ'I ACILI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE BİNALİ YILDIRIM CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ CENAZE NAMAZINI BİRLİKTE KILDI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ, BİNALİ YILDIRIM
CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN TÖRENE KATILARAK KENAN TEKDAĞ'A TAZİYELERİNİ İLETTİ.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE İZMİR MİLLETVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ CENAZE TÖRENİNDE TAZİYELERİNİ İLETTİ.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ CELAL ADAN CENAZE TÖRENİNDE YERİNİ ALDI.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU TÖRENE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR
İŞ İNSANI GÖKHAN AYAYDIN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
İŞ İNSANI MURAT TALAY TÖRENE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ TÖRENDE YERİNİ ALDI.
HABERTÜRK YAZARI GAZETECİ FATİH ALTAYLI TÖRENE KATILDI.
HABERTÜRK GENEL YAYIN YÖNETMENİ YAVUZ BARLAS CENAZE TÖRENİNDE YERİNİ ALDI.
BLOOMBERG HT GENEL MÜDÜRÜ ALİ CAN TÜRKOĞLU, KENAN TEKDAĞ İLE CENAZEDE GÖRÜŞEREK TAZİYELERİNİ İLETTİ.
NECAT GÜLSEVEN
CAN AKÇAY
ALİŞAN
GENEL
GENEL
GENEL RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN, TWITTER'DAN YAYINLADIĞI MESAJLA TAZİYELERİNİ İLETTİ.
BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADIĞI MESAJLA TAZİYELERİNİ İLETTİ.
SP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BÜLENT KAYA TWITTER'DAN YAYINLADIĞI MESAJLA TAZİYELERİNİ CİNER YAYIN HOLDİNG AİLESİNE İLETTİ.
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İDRİS ŞAHİN TWITTER HESABINDAN KENAN TEKDAĞ'A TAZİYELERİNİ İLETTİ.
BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI DR. BÜLENT KERİMOĞLU KENAN TEKDAĞ'IN ANNESİ EMİNE TEKDAĞ'IN CENAZE TÖRENİNE KATILARAK TAZİYELERİNİ İLETTİ.
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