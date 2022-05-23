'Yılın Müzesi'ne Silletto Ödülü... Avrupa'da "Yılın Müzesi" seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, kültür ve sanat öğeleri içeren görkemli bir davet ile kazandığı 2021 Silletto Ödülü'nü kutladı.