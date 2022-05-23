'Yılın Müzesi'ne Silletto Ödülü...

Avrupa'da "Yılın Müzesi" seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, kültür ve sanat öğeleri içeren görkemli bir davet ile kazandığı 2021 Silletto Ödülü'nü kutladı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi

ESKİ DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN, GÖRKEMLİ DAVETE KATILDI

SANATSEVER İSİMLERDEN NAZLI KEÇİLİ, BU ANLAMLI DAVETİN KONUKLARI ARASINDAYDI

ESKİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ, PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU DA DAVETTE YERİNİ ALMIŞTI

KENAN YAVUZ

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN, DAVETİN DEĞERLİ KONUKLARINDANDI

ALİ CANİP OLGUNLU

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

'Yılın Müzesi'ne Silletto Ödülü...

Avrupa'da "Yılın Müzesi" seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, kültür ve sanat öğeleri içeren görkemli bir davet ile kazandığı 2021 Silletto Ödülü'nü kutladı.

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