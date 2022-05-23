Avrupa'da "Yılın Müzesi" seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, kültür ve sanat öğeleri içeren görkemli bir davet ile kazandığı 2021 Silletto Ödülü'nü kutladı.
23 Mayıs 2022 Pazartesi
ESKİ DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN, GÖRKEMLİ DAVETE KATILDI
SANATSEVER İSİMLERDEN NAZLI KEÇİLİ, BU ANLAMLI DAVETİN KONUKLARI ARASINDAYDI
ESKİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ, PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU DA DAVETTE YERİNİ ALMIŞTI
KENAN YAVUZ
ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN, DAVETİN DEĞERLİ KONUKLARINDANDI
ALİ CANİP OLGUNLU
DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
GENEL
GENEL
GENEL
'Yılın Müzesi'ne Silletto Ödülü...
Avrupa'da "Yılın Müzesi" seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, kültür ve sanat öğeleri içeren görkemli bir davet ile kazandığı 2021 Silletto Ödülü'nü kutladı.
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