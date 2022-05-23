Tatil için rotalarını Ürdün'e çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa birlikte Petra Antik Kenti'ni gezdi.
23 Mayıs 2022 Pazartesi
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA ÜRDÜN'DE TATİL YAPTI.
BİRLİKTE PETRA ANTİK ŞEHRİNİ GEZEN ŞEBNEM ÇAPA VE EŞİ CELAL ÇAPA BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ.
ŞEBNEM ÇAPA ÇÖLDE SAFARİ YAPMAYI İHMAL ETMEDİ.
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Çapalar'ın Ürdün gezisi...
Tatil için rotalarını Ürdün'e çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa birlikte Petra Antik Kenti'ni gezdi.
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