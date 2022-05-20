Rihanna anne oldu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky, ilk çocuklarını kucaklarına aldı

20 Mayıs 2022 Cuma

ÜNLÜ ŞARKICI RIHANNA VE SEVGİLİSİ ASAP ROCKY İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALDI.

RIHANNA VE SEVGİLİSİ ASAP ROCKY'NİN ERKEK BEBEĞİ OLDU.

33 YAŞINDAKİ DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI RİHANNA'NIN SEVGİLİSİ ASAP ROCKY'DEN BEBEK BEKLEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLEN RİHANNA'NIN BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKMİŞTİ.

RIHANNA

RIHANNA

RIHANNA

RIHANNA

RIHANNA

RIHANNA

Rihanna anne oldu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky, ilk çocuklarını kucaklarına aldı

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