İş kadını Alara Koçibey, yeni projesi için inşaat alanını gezerek teftiş yaptı.
20 Mayıs 2022 Cuma
ALARA KOÇİBEY YENİ PROJESİ İÇİN KOLLARINI SIVADI.
İÇ MİMAR ALARA KOÇİBEY İNŞAAT ALANINA GİDEREK TEFTİŞ YAPTI.
KEPÇEYE BİNEN ALARA KOÇİBEY, DAHA SONRA İŞÇİLERLE PROJE HAKKINDA KONUŞTU.
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
Koçibey iş başında...
İş kadını Alara Koçibey, yeni projesi için inşaat alanını gezerek teftiş yaptı.
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