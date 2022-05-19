Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi ile başladı.
19 Mayıs 2022 Perşembe
DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU TOM CRUISE VE JENNIFER CONNELLY KIRMIZI HALI ŞIKLIKLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ.
ÜNLÜ MODEL ADRIANA LIMA SEVGİLİSİ ANDRE LEMMERS İLE BİRLİKTE KATILDI.
EVA LONGORIA ŞIK PAYETLİ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ.
OYUNCU ELLE FANNING PEMBE ELBİSESİYLE KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ.
AISHWARYA RAI ÇİÇEKLERLE BEZENMİŞ ELBİSESİYLE ADETE BİR ÇİÇEK BAHÇESİNİ ANDIRDI.
GRACE ELIZABETH DORE RENKLİ ELBİSESİYLE KUSURSUZ GÖZÜKÜYORDU.
LADY AMELIA SPENCER VE KARDEŞİ LADY ELIZA SPENCER ŞIK KIYAFETLERİYLE İLGİ ODAĞI OLDULAR.
WALLIS DAY İDDİALI TASARIM ELBİSESİYLE POZ VERDİ.
JOSEPHINE SKRIVER SİYAH BEYAZ KIYAFETİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI.
CLEMEBCE BOTINO
HOFIT GOLAN
TALLIA STORM
JASMINE TOOKES
Cannes'da kırmızı halı şıklığı...
Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi ile başladı.
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