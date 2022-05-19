Yakın dostlar akşam yemeğinde!

İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen simaları Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği davetinde bir araya geldi.

19 Mayıs 2022 Perşembe

ARZU KUNT, BİLGE KURU, SARAH HADERİ VE  ESRA ERDEM, PERVİN ERSOY'UN EV SAHİPLİĞİNİ YAPTI AKŞAM YEMEĞİ DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ.

PERVİN ERSOY

BİLGE KURU, ŞÜKRAN GÜZELİŞ, PERVİN ERSOY, SARAH HADERİ

ARZU KUNT, BİLGE KURU

ŞÜKRAN GÜZELİŞ, BİLGE KURU

ZİYNET SALİ, PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN, SARAH HADER, BİGE KURU

Yakın dostlar akşam yemeğinde!

İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen simaları Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği davetinde bir araya geldi.

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Yakın dostlar akşam yemeğinde!

İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen simaları Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği davetinde bir araya geldi.
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