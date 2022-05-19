İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen simaları Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği davetinde bir araya geldi.
19 Mayıs 2022 Perşembe
ARZU KUNT, BİLGE KURU, SARAH HADERİ VE ESRA ERDEM, PERVİN ERSOY'UN EV SAHİPLİĞİNİ YAPTI AKŞAM YEMEĞİ DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ.
PERVİN ERSOY
BİLGE KURU, ŞÜKRAN GÜZELİŞ, PERVİN ERSOY, SARAH HADERİ
ARZU KUNT, BİLGE KURU
ŞÜKRAN GÜZELİŞ, BİLGE KURU
ZİYNET SALİ, PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN, SARAH HADER, BİGE KURU
Yakın dostlar akşam yemeğinde!
İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen simaları Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği davetinde bir araya geldi.
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