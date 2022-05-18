Peker'den özel koleksiyon!

60 milyonluk tazminatı Yargıtay bozdu...

Yargıtay, Gülman Şirketler Grubu’nun sahibi Kemal Gülman ile 28 yıllık eşi Feryal Gülman’ın yılan hikâyesine dönen boşanma davasını onadı. Ancak Kemal Gülman’ın 60 milyon liralık tazminata itirazını haklı bulan Yargıtay, davayı tazminat yönünden bozdu.