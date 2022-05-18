Peker'den özel koleksiyon!

MODACI NİHAN PEKER YENİ GELİNLİK KREASYONUNU MODASEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNDU.
HANDE SEZER PEKCAN
NURAY FENERCİOĞLU
BURCU ŞENDİR
İPEK KÖSE
MEHTAP ELAİDİ
ARZU KUNT
FULYA GÜNDOĞDU
ARZU ÖZAL
MÜGE SIRMABIYIK
SERAP SARI
GENEL
Modacı Nihan Peker 2022 Gelinlik Koleksiyonunu Pera Palace'da gerçekleştirilen koleksiyon sunumuyla moda tutkunlarının beğenisine sundu.
Caroline Koç
Nevbahar Koç
Berrin Zorlu
İstanbul'un yeni sanat rotası Piyalepaşa İstanbul Sanat Meydanı kapılarını açtı.
Modacı Nihan Peker 2022 Gelinlik Koleksiyonunu Pera Palace’da gerçekleştirilen koleksiyon sunumuyla moda tutkunlarının beğenisine sundu.
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