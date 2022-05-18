Peker'den özel koleksiyon!

Modacı Nihan Peker 2022 Gelinlik Koleksiyonunu Pera Palace'da gerçekleştirilen koleksiyon sunumuyla moda tutkunlarının beğenisine sundu.

18 Mayıs 2022 Çarşamba

MODACI NİHAN PEKER YENİ GELİNLİK KREASYONUNU MODASEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNDU.

HANDE SEZER PEKCAN

NURAY FENERCİOĞLU

BURCU ŞENDİR

İPEK KÖSE

MEHTAP ELAİDİ

ARZU KUNT

FULYA GÜNDOĞDU

ARZU ÖZAL

MÜGE SIRMABIYIK

SERAP SARI

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Peker'den özel koleksiyon!

Modacı Nihan Peker 2022 Gelinlik Koleksiyonunu Pera Palace'da gerçekleştirilen koleksiyon sunumuyla moda tutkunlarının beğenisine sundu.

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