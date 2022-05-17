Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel ve Feryal Gülman, her yıl parıltı çocuklarının ünlü isimler ile sahnelediği 'Hababam Sınıfı Parıltıyla' tiyatro oyunu için provalara başladı.
17 Mayıs 2022 Salı
HANDE SEZER PEKCAN, MONİK İPEKEL VE FERYAL SARIMURATOĞLU 'HABABAM SINIFI PARILTIYLA' TİYATRO OYUNUNUN PROVASINDA BİR ARAYA GELDİ.
GENEL
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
Tiyatroyla çocuklara destek...
Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel ve Feryal Gülman, her yıl parıltı çocuklarının ünlü isimler ile sahnelediği 'Hababam Sınıfı Parıltıyla' tiyatro oyunu için provalara başladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.