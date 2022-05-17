Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Adnan Şen'e Ellis Adası Onur Madalyası verildi.
17 Mayıs 2022 Salı
İŞ İNSANI ADNAN ŞEN'E ELLIS ADASI ONUR MADALYASI VERİLDİ.
GECEDE İŞ İNSANI ADNAN ŞEN'İ, EŞİ BEGÜM ŞEN VE OĞLU CAN ŞEN DE YALNIZ BIRAKMADI.
ADNAN-BEGÜM ŞEN
İŞ İNSANI ADNAN ŞEN'E BABASI ALİ ŞEN, KIZ KARDEŞİ SUZAN ŞEN VE KAYINPEDERİ SÜHA TANIK VE KAYINVALİDESİ DENİZ TANIK DA EŞLİK ETTİ.
ADNAN-BEGÜM, CAN ŞEN, ALİ ŞEN, SUZAN ŞEN, SÜHA-DENİZ TANIK
BEGÜM-ADNAN ŞEN
BEGÜM-ADNAN ŞEN
BEGÜM-ADNAN ŞEN
Şen'e Onur Madalyası!
Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Adnan Şen'e Ellis Adası Onur Madalyası verildi.
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