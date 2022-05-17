Şen'e Onur Madalyası!

Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Adnan Şen'e Ellis Adası Onur Madalyası verildi.

17 Mayıs 2022 Salı

İŞ İNSANI ADNAN ŞEN'E ELLIS ADASI ONUR MADALYASI VERİLDİ.

GECEDE İŞ İNSANI ADNAN ŞEN'İ, EŞİ BEGÜM ŞEN VE OĞLU CAN ŞEN DE YALNIZ BIRAKMADI.

ADNAN-BEGÜM ŞEN

İŞ İNSANI ADNAN ŞEN'E BABASI ALİ ŞEN, KIZ KARDEŞİ SUZAN ŞEN VE KAYINPEDERİ SÜHA TANIK VE KAYINVALİDESİ DENİZ TANIK DA EŞLİK ETTİ.

ADNAN-BEGÜM, CAN ŞEN, ALİ ŞEN, SUZAN ŞEN, SÜHA-DENİZ TANIK

BEGÜM-ADNAN ŞEN

BEGÜM-ADNAN ŞEN

BEGÜM-ADNAN ŞEN

Şen'e Onur Madalyası!

Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Adnan Şen'e Ellis Adası Onur Madalyası verildi.

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Şen'e Onur Madalyası!

Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Adnan Şen'e Ellis Adası Onur Madalyası verildi.
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