Simavi'ye hüzünlü veda...

FULYA CERRAHOĞLU, ÇİĞDEM SİMAVİ VE ALİYE SİMAVİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ.
FULYA CERRAHOĞLU, ÇİĞDEM SİMAVİ VE ALİYE SİMAVİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ.
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ CENAZEYE KATILARAK SİMAVİ AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ.
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, CENAZE TÖRENİNE GELEN İSİMLER ARASINDAYDI.
KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ ALİ KOÇ İLE EŞİ NEVBAHAR KOÇ CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE GELDİ.
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER VE EŞİ ÜMİT BOYNER KANLICA CAMİİ'NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNDE...
CAROLINE KOÇ TÖRENE YALNIZ GELMİŞTİ.
AFET KARACAN
FERYAL GÜLMAN
BETTINA MACHLER
TİLDA TEZMAN
ALİYE SİMAVİ CENAZE TÖRENİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ.
SİMLA BEYAZIT
METİN-ZEYNEP FADILLIOĞLU
ARZU-MURAT ATABARUT
ASLI ERSU
ŞEBNEM-EMİR KUNT
SERNUR ÇİFTÇİ
YÜKSEL BEHLİL, SELİN TARA
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
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